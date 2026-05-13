Quand les collections s’animent !, Musée Hèbre, Rochefort

Quand les collections s’animent ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée Hèbre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Suite à plusieurs visites thématiques du musée Hèbre, des élèves de 5ème du collège Pierre Loti conçoivent de courtes vidéos qui seront diffusées lors de la nuit des musées.

S’inspirant des collections du musée, ils sont amenés à écrire une histoire et lui donner vie en créant un décor et en y faisant évoluer des personnages.

Une manière de montrer que les collections peuvent prendre vie et inspirer d’autres imaginaires. Elles sont en mouvement et évoluent avec les perceptions de celui qui les regarde.

Musée Hèbre 63 avenue charles de gaulle 17300 rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33(0)5 46 82 91 60 https://www.ville-rochefort.fr/hebre-musee-et-patrimoine-0 https://www.facebook.com/hebre.patrimoine;https://www.instagram.com/museehebre/ Le musée Hèbre regroupe le musée d’Art et d’Histoire et le service du Patrimoine, chargé de mettre en œuvre le label Ville d’art et d’histoire.

Dans ce lieu au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série d’espaces destinés à mettre en valeur le passé de cette singulière ville nouvelle du 17ème siècle qu’est Rochefort. Les collections du musée se composent d’une galerie de peintures d’une grande diversité, qui permet d’aborder un large panorama d’époques et de mouvements artistiques, et de collections d’objets des continents océanien, africain ou asiatique, témoignages des nombreux échanges entre cette ville maritime et le monde. Parking Roy Bry à proximité (gratuit). Il y a la possiblité de se garer devant le musée (places payantes)

La classe, l’œuvre !

Musées municipaux ville de Rochefort