Quand les collections s’animent !, Musée Hèbre, Rochefort

Quand les collections s’animent ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée Hèbre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Suite à plusieurs visites thématiques du musée Hèbre, des élèves de 5ème du collège Pierre Loti conçoivent de courtes vidéos qui seront diffusées lors de la nuit des musées.

S’inspirant des collections du musée, ils sont amenés à écrire une histoire et lui donner vie en créant un décor et en y faisant évoluer des personnages.

Une manière de montrer que les collections peuvent prendre vie et inspirer d’autres imaginaires. Elles sont en mouvement et évoluent avec les perceptions de celui qui les regarde.

Musée Hèbre 63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546829160 https://hebre.ville-rochefort.fr Le musée Hèbre est situé dans un ancien hôtel particulier ayant appartenu à Pierre-André Hèbre de Saint Clément, maire de la Rochefort à la fin du XVIIIe siècle. En 2006, l’architecte Pierre-Louis Faloci a réalisé une rénovation complète du bâtiment pour y installer le Musée d’Art et d’Histoire ainsi que le service du Patrimoine.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) permet de découvrir l’évolution urbaine de la ville de Rochefort. Il présente un plan en relief de la ville, d’une envergure de près de 5 mètres, réalisé en 1835 par l’ingénieur de la Marine Pierre-Marie Touboulic.

Le musée abrite également une riche collection de peintures, ainsi qu’un espace dédié à la culture kanak contemporaine et à l’art aborigène d’Australie. Cette dernière inclut en particulier une collection exceptionnelle de peintures sur écorce.

Suite à plusieurs visites thématiques du musée Hèbre, des élèves de 5ème du collège Pierre Loti conçoivent de courtes vidéos qui seront diffusées lors de la nuit des musées.

©Simon_DAVID8CARO