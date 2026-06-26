Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 12ème édition du marché Samaritain

Parvis de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez partager un repas gourmand et convivial à base de spécialités préparées par des producteurs locaux.

Organisé par le Comité des Fêtes de la Saint-Grat et animé par Montanhas e Ribera. .

Parvis de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 comite.saintgrat@gmail.com

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English : Quartiers d’été 2026 12ème édition du marché Samaritain

L’événement Quartiers d’été 2026 12ème édition du marché Samaritain Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn