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Concert Koko Loko Oloron-Sainte-Marie

Concert Koko Loko Oloron-Sainte-Marie

Concert Koko Loko Oloron-Sainte-Marie mardi 11 août 2026.

Adresse : Parvis

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Concert Koko Loko

Parvis Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 23:59:00

Date(s) :
2026-08-11

Koko Loko est un quartet de musiciens porté par Valery Boston, autrice, compositrice et interprète qui nous plonge dans un univers résolument festif, dansant et métissé. Une pop tropicale et de l’afro-pop, inspirés et stimulants ; une ambiance colorée, dansante et groovy à souhait !   .

Parvis Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 

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English : Concert Koko Loko

L’événement Concert Koko Loko Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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