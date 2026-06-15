Concert Koko Loko Oloron-Sainte-Marie
Concert Koko Loko Oloron-Sainte-Marie mardi 11 août 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Concert Koko Loko
Parvis Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 23:59:00
Date(s) :
2026-08-11
Koko Loko est un quartet de musiciens porté par Valery Boston, autrice, compositrice et interprète qui nous plonge dans un univers résolument festif, dansant et métissé. Une pop tropicale et de l’afro-pop, inspirés et stimulants ; une ambiance colorée, dansante et groovy à souhait ! .
Parvis Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
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English : Concert Koko Loko
L’événement Concert Koko Loko Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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