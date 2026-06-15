Oloron-Sainte-Marie

Concert Koko Loko

Parvis Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 23:59:00

Date(s) :

2026-08-11

Koko Loko est un quartet de musiciens porté par Valery Boston, autrice, compositrice et interprète qui nous plonge dans un univers résolument festif, dansant et métissé. Une pop tropicale et de l’afro-pop, inspirés et stimulants ; une ambiance colorée, dansante et groovy à souhait ! .

Parvis Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

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English : Concert Koko Loko

L’événement Concert Koko Loko Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn