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Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie jeudi 6 août 2026.

Lieu
Théâtre Pas Sage
Adresse
Place de la Cathédrale
Ville
64400 Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06 11:27:00

Date(s) :
2026-08-06

Un spectacle pour le 55-110… centimètres !
Le spectacle Petit Hibou est un spectacle d’ombres colorées, avec une histoire simple. L’histoire raconte celle d’un petit hibou qui tombe du nid et part à l’aventure pour retrouver sa maman. En chemin, il rencontre différents animaux certains l’aident, d’autres non, dans une série de situations simples, tendres et souvent drôles.   .

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20  marionnettes-pas-sage@orange.fr

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English : Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou

L’événement Spectacle Marionnettes Pas Sage Petit Hibou Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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