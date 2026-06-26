Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Guinguette Foutrack Deluxe

367 Rue du Gave d’Aspe Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Foutrack Deluxe ramène son mix Rock Electro Hip-Hop Mondial ! Des mix ultra dansants et éclectiques, capables de réconcilier toutes les chapelles musicales.

Buvette et restauration sur place. .

367 Rue du Gave d’Aspe Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Guinguette Foutrack Deluxe

L’événement Quartiers d’été 2026 Guinguette Foutrack Deluxe Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn