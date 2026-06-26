Quartiers d’été 2026 Guinguette Foutrack Deluxe Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Guinguette Foutrack Deluxe Oloron-Sainte-Marie vendredi 7 août 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Guinguette Foutrack Deluxe
367 Rue du Gave d’Aspe Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Foutrack Deluxe ramène son mix Rock Electro Hip-Hop Mondial ! Des mix ultra dansants et éclectiques, capables de réconcilier toutes les chapelles musicales.
Buvette et restauration sur place. .
367 Rue du Gave d’Aspe Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quartiers d’été 2026 Guinguette Foutrack Deluxe
L’événement Quartiers d’été 2026 Guinguette Foutrack Deluxe Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Paroles de bergères Piscine intercommunale Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie Tracés Sauvages Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Descente en rafting Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Théâtre: La Baraque Vacances en famille à Chachichou Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Festival de Jazz Ciné concert Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026