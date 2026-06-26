Quartiers d’été 2026 14ème marché des producteurs de pays Oloron-Sainte-Marie jeudi 16 juillet 2026.

Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 14ème marché des producteurs de pays

11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

Stands de producteurs locaux et grand repas autour du kiosque animé par l’Harmonie Municipale d’Oloron. .

11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 14ème marché des producteurs de pays

L’événement Quartiers d’été 2026 14ème marché des producteurs de pays Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn