Quartiers d’été 2026 Animations aquatiques Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Animations aquatiques Oloron-Sainte-Marie mercredi 29 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Animations aquatiques
6 Bis Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Un après-midi d’été à la piscine, rythmé par la présence de nombreuses associations pour varier les plaisirs entre deux baignades jeux de société, petits tournois sportifs et animations ludiques au programme.
L’accès à la piscine se fera selon les modalités en vigueur; une fois à l’intérieur, toutes les animations sont proposées gratuitement. A partir de 17h tournoi de Beach-Volley. .
6 Bis Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr
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English : Quartiers d’été 2026 Animations aquatiques
L’événement Quartiers d’été 2026 Animations aquatiques Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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