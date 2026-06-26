Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Animations aquatiques

6 Bis Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Un après-midi d’été à la piscine, rythmé par la présence de nombreuses associations pour varier les plaisirs entre deux baignades jeux de société, petits tournois sportifs et animations ludiques au programme.

L’accès à la piscine se fera selon les modalités en vigueur; une fois à l’intérieur, toutes les animations sont proposées gratuitement. A partir de 17h tournoi de Beach-Volley. .

6 Bis Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Animations aquatiques

L’événement Quartiers d’été 2026 Animations aquatiques Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn