Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Concert Aguanomas

11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Aguanomas joue du Son (salsa traditionnelle), un des multiples répertoires de la musique cubaine ! Les chanteurs mêlent leurs origines cubaines, péruviennes et espagnoles à l’image de ce style, métissé, né à Santiago à l’est de Cuba, combinant les structures musicales afro-caribéennes et hispaniques, et se retrouvant dans les fameuses Casa de la Trova, dans les rues ou en familles…

Buvette sur place. .

11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Concert Aguanomas

L’événement Quartiers d’été 2026 Concert Aguanomas Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn