Quartiers d’été 2026 Concert Araëlle Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Concert Araëlle Oloron-Sainte-Marie samedi 25 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Concert Araëlle
14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
C’est de l’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle, qu’est né Araëlle. Inspirées depuis l’enfance par les sons des Terres Celtes, ces chanteuses-musiciennes content et incarnent au travers de leurs chants, histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la nature. Des titres traditionnels celtiques aux compositions originales en passant par des chants médiévaux et des musiques de films, Araëlle vous transporte hors du temps grâce à l’alliance de leur voix et instruments harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhran. Un écho enchanteur dans un style celtique unique .
Sarah Hameau Chant, harpe celtique et bodhran. Emmanuelle Hameau Chant, guitare et whistles. .
14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr
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English : Quartiers d’été 2026 Concert Araëlle
L’événement Quartiers d’été 2026 Concert Araëlle Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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