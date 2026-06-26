Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Concert Choeur d’Hommes de La Villette

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Le Chœur d’Hommes de la Villette est un chœur masculin a cappella fondé en mars 2014 à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette. Composé de quarante chanteurs et placé sous la direction de Loïk Blanvillain, il travaille chaque année sur un thème constituant une invitation au voyage. En 2026, notre programme s’appelle Babel, composé de chants relatifs aux trois religions du livre dans diverses langues du monde et de toutes époques. Il s’appuie sur l’idée que le projet fait le commun et que construire quelque chose, c’est permettre de faire société, d’inclure des individualités dans un espace collectif. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Concert Choeur d’Hommes de La Villette

L’événement Quartiers d’été 2026 Concert Choeur d’Hommes de La Villette Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn