Quartiers d’été 2026 Fête Nationale, bal et feu d’artifice Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Fête Nationale, bal et feu d’artifice Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie mardi 14 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Fête Nationale, bal et feu d’artifice
Rue de la Poste Parc Bourdeu Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
En cette Fête Nationale, retrouvez dès 21h Bal avec Edantza ! A 23h feu d’artifice et reprise du bal à 23h30.
Le bal du 14 juillet revient avec l’orchestre Edantza ! Une formation de six musiciens, du talent et de la bonne humeur pour toutes les générations ! Buvette et restauration sur place. .
Rue de la Poste Parc Bourdeu Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr
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English : Quartiers d’été 2026 Fête Nationale, bal et feu d’artifice
L’événement Quartiers d’été 2026 Fête Nationale, bal et feu d’artifice Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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