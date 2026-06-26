Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Heiva I Tahiti Folklore

4 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Le folklore de Tahiti et de toutes les îles du Pacifique a le pouvoir de faire rêver… La troupe Heiva I Tahiti vous transporte dans cet univers ! 1h30 de show durant lesquelles les polynésiens communiquent leur bonne humeur et leur gentillesse au public, un véritable moment de bonheur !

Buvette et restauration sur place. .

4 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Heiva I Tahiti Folklore

L’événement Quartiers d’été 2026 Heiva I Tahiti Folklore Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn