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Quartiers d’été 2026 Journée au Parc Pommé Oloron-Sainte-Marie

dimanche 9 août 2026 · Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Journée au Parc Pommé Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
14 Rue Jeliotte
Ville
64400 Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Journée au Parc Pommé

14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Animations nature pour les familles avec chasse au trésor et galets colorés !
18h Scène ouverte accessible à tous sur inscription. Pause conviviale buvette et restauration sucrée/ salée sur place (Délice de la Mielle et Les crêpes de Joaline). 20h-22h place à l’artiste ! Concert TidyMess, un duo entre gravité et légèreté !   .

14 Rue Jeliotte Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99  evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Journée au Parc Pommé

L’événement Quartiers d’été 2026 Journée au Parc Pommé Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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