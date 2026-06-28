Quartiers d’été 2026 Le défi plage Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Le défi plage Oloron-Sainte-Marie lundi 3 août 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Le défi plage
11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Animation la place en chantier , une expérience artistique et solidaire unique, avec Fabien Di Maggio.
Venez découvrir une animation originale autour de l’art de la sculpture sur sable, avec notre spectacle surprise qui éveillera votre imagination ! Danse avec le sable sera ravi de partager cette journée avec vous ! .
11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr
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English : Quartiers d’été 2026 Le défi plage
L’événement Quartiers d’été 2026 Le défi plage Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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