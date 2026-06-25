Quartiers d’été 2026 Soirée karaoké Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Soirée karaoké Oloron-Sainte-Marie vendredi 31 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Soirée karaoké
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Animation proposée par Alain Steiner. Un talent de chanteur ou juste envie de partager un bon moment ? La soirée karaoké est faite pour vous ! Venez pousser la chansonnette en famille ou entre amis.
Buvette et restauration sur place. .
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Quartiers d’été 2026 Soirée karaoké
L’événement Quartiers d’été 2026 Soirée karaoké Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Paroles de bergères Piscine intercommunale Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie Tracés Sauvages Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Descente en rafting Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Théâtre: La Baraque Vacances en famille à Chachichou Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Festival de Jazz Ciné concert Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026