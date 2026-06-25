Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Soirée karaoké

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Animation proposée par Alain Steiner. Un talent de chanteur ou juste envie de partager un bon moment ? La soirée karaoké est faite pour vous ! Venez pousser la chansonnette en famille ou entre amis.

Buvette et restauration sur place. .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Soirée karaoké

L’événement Quartiers d’été 2026 Soirée karaoké Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn