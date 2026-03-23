Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Fourchambault
Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Fourchambault mercredi 20 mai 2026.
Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault
Quartier de la Garenne Fourchambault Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Les bibliothécaires de la Médiathèque Alexandre Breffort de Fourchambault viennent à votre rencontre pour proposer diverses animations ludiques et conviviales. Ce mercredi, le Centre Social sera également de la partie avec leurs jeux géants et la cantine mobile.
Ces animations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous. Alors n’hésitez pas à venir, petits et grands, même si vous n’habitez pas le quartier ! .
Quartier de la Garenne Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr
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English : Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault
L’événement Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers
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