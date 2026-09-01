Informations pratiques

Montbrun-Lauragais

QUATRE JOURS DE FÊTE À MONTBRUN-LAURAGAIS

Place René Hébrard Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17 23:59:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Du 17 au 20 septembre, la fête au village innove avec un trail et une course réservée aux enfants, aux côtés des rendez-vous incontournables concours de belote, mounjetade et concours de pétanque.

_Du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, Montbrun-Lauragais vit sa traditionnelle fête de village. Cette édition innove avec un trail et une course réservée aux enfants, aux côtés des rendez-vous traditionnels concours de belote, mounjetade et concours de pétanque._

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**Jeudi 17 septembre **

– concours de belote, dès 21 h (inscriptions sur place à partir de 20 h, 6 € par binôme). Lots pour les trois premières équipes. Buvette ouverte toute la soirée.

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**Vendredi 18 septembre **

– grande nouveauté de cette édition, _ La Montbrunight ,_ premier trail organisé dans le village un parcours de 7 km pour 180 m de dénivelé positif, avec départ à 19 heures en musique, animé par la banda _Les Caramagnols._ Inscription 12 € (sur Chronostart), ouverte à tous les niveaux, un ravitaillement et un lot pour chaque coureur.

– soirée en musique, autour de hot-dogs et tapas.

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**Samedi 19 septembre **

– le matin concours de ping-pong et de fléchettes, gratuit, à la salle des fêtes.

– autre nouveauté cette année la Montbrun Kid’s Run , course non chronométrée et gratuite, proposée aux enfants sur trois parcours adaptés selon leur âge. Départ à 15 h 30, inscriptions sur place le jour même ; un cadeau est offert à chaque enfant.

– en soirée, la traditionnelle Mounjetade sera servie à partir de 20 heures (apéritif, entrée locale, mounjetade, dessert aux pommes). Tarifs 18 € adultes, 12 € 6-13 ans, gratuit moins de 6 ans. Réservation obligatoire au 06 71 09 65 40, places limitées. La soirée se termine en musique avec DJ et feu d’artifice.

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**Dimanche 20 septembre **

– messe à 11h, suivie à 11h45 d’un apéritif offert par la mairie et du traditionnel mot de la maire.

– à 15 h, concours de pétanque en doublette (inscriptions sur place, 6 €).

– le Moulin du village ouvrira ses portes de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. .

Place René Hébrard Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

From September 17 to 20, the village festival is breaking new ground with a trail run and a race just for kids, alongside the must-see events: a belote tournament, a mounjetade, and a pétanque tournament.

L’événement QUATRE JOURS DE FÊTE À MONTBRUN-LAURAGAIS Montbrun-Lauragais a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE