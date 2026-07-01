Visite guidée du moulin à vent, Moulin à vent de Montbrun-Lauragais, Montbrun-Lauragais

Informations pratiques

Visite guidée du moulin à vent Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin à vent de Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

3€ par adulte. 2€ par enfant de 6 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du moulin à vent de Montrbun Lauragais. Des guides passionnés vous feront découvrir le fonctionnement de ce moulin du XVIIème siècle en état de marche, vous conteront son histoire, vous sensibiliseront à la vie des meuniers. La visite se termine par une mise en fonctionnement et par une démonstration de fabrication de farine à partir de blé issu de l’agriculture locale.

Une salle d’exposition installée pour l’occasion dans la salle polyvalente permettra de découvrir au travers de maquettes les différents types de moulins et mécanismes qui animent ces monuments, d’apprécier la démarche de restauration du moulin à vent et de découvrir les différents types de céréales cultivées dans la région. Une exposition sur la culture du pastel vient compléter cette exposition.

Moulin à vent de Montbrun-Lauragais Chemin du moulin 31450 Montbrun-Lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie 0617406783 http://www.montbrun-lauragais.fr Le moulin à vent de Montbrun-Lauragais est un moulin-tour en brique daté de 1680, situé sur une butte au cœur du village. Typique des moulins du Lauragais, territoire de céréales et de vents, il conserve deux paires de meules et se distingue par ses deux entrées de plain-pied, une disposition peu habituelle dans la région. Restauré à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il témoigne de l’importance ancienne de la meunerie dans la vie rurale locale. Parking à proximité. Le moulin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite commentée du moulin à vent de Montrbun Lauragais. Des guides passionnés vous feront découvrir le fonctionnement de ce moulin du XVIIème siècle en état de marche, vous conteront son histoire, à…

Association Au Four et au Moulin