Informations pratiques

Montbrun-Lauragais

VENEZ DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DU VILLAGE ET LA FABRICATION DE FARINE AU MOULIN À VENT.

Place de l’école 31450 MONTBRUN-LAURAGAIS Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Visites guidées du moulin à vent avec démonstration de fabrication de farine

En marge du marché hebdomadaire de producteurs, l’association Au Four et Au moulin propose la visite commentée du moulin à vent du village tous les jeudis de l’été. A cette occasion des guides passionnés vous feront découvrir le fonctionnement de ce moulin du XVIIème siècle en état de marche, vous conteront son histoire, vous sensibiliseront à la vie des meuniers. La visite se termine par une mise en fonctionnement et par une démonstration de fabrication de farine à partir de blé issue de l’agriculture locale. 3 .

Place de l’école 31450 MONTBRUN-LAURAGAIS Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie moulin@montbrun-lauragais.fr

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English :

Guided tours of the windmill with a demonstration of flour milling

L’événement VENEZ DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DU VILLAGE ET LA FABRICATION DE FARINE AU MOULIN À VENT. Montbrun-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE