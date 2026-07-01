Quatre œuvres du pays du Soleil Levant signées Guillaume Bottazzi, Œuvres Guillaume Bottazzi – Vaujours, Vaujours

Informations pratiques

Quatre œuvres du pays du Soleil Levant signées Guillaume Bottazzi Samedi 19 septembre, 09h00 Œuvres Guillaume Bottazzi – Vaujours Seine-Saint-Denis

Visible libre depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ces œuvres poétiques ont été réalisées en 2020 à Vaujours. Le traitement évanescent des formes invite le public à compléter les œuvres.

Elles créent un espace enchanteur et poétique qui évolue selon l’imaginaire de chacun.

La nature réflexive du matériau immerge le spectateur. Elles sont composées d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux : la silice, qui compose 66 % de la croûte terrestre ; les feldspaths, qui forment le groupe de minéraux le plus abondant en volume dans la croûte terrestre ; le kaolin, une argile courante ; les oxydes métalliques, extrêmement abondants à la surface de la Terre ; le titane, le neuvième élément le plus abondant dans la croûte terrestre et le cinquième métal le plus abondant sur Terre ; le carbonate de cuivre, un composé de cuivre, le cuivre lui-même étant relativement abondant dans la croûte terrestre ; l’oxyde de fer, l’un des trois oxydes principaux du fer, abondants dans la nature, dans des roches et dans les sols, le manganèse, qui est le 12e élément le plus abondant dans la croûte terrestre (juste après le fer)…

Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Reportage télévisé à ce sujet sur France 3 Ile-de-France à retrouver sur francetvinfo.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Œuvres Guillaume Bottazzi – Vaujours 51 rue de Meaux 93410 Vaujours Vaujours 93410 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://guillaume.bottazzi.org/ »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucio_Fontana »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org/project/musee-dart-miyanomori/ »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Daid%C5%8D_Moriyama »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Christo_et_Jeanne-Claude »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Stella »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallery_Itsutsuji »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_Hanta%C3%AF »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Soulages »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Ay-o »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Yayoi_Kusama »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Supports/Surfaces »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Jasper_Johns »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Lee_Ufan »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Viallat »}, {« link »: « https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/art-contemporain/lartiste-guillaume-bottazzi-illumine-les-halls-dimmeuble-franciliens-avec-ses-creations_4625817.html »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Situées sur la place du Marché, ces quatre œuvres de Guillaume Bottazzi ont été réalisées en juin 2020. Bus ligne N41 – Arrêt Brazza

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© Guillaume Bottazzi ADAGP Paris