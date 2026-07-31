Quatre (saison) Monneville

Informations pratiques

Monneville

Quatre (saison)

PLACE DU FRIEGE Monneville Oise

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Ce duo dansé met en lumière la genèse de notre relation au mouvement, à l’espace et au temps. Pourquoi la pulse d’une musique provoque en nous un déhanchement ? Pourquoi notre imaginaire et notre inconscient s’activent en percevant les nuances d’une musique ? Dans QUATRE (saisons), le chorégraphe Bruno Benne explore ce plaisir de la musique et du mouvement, et revisite une œuvre emblématique du répertoire en empruntant tant à la gestuelle de la danse baroque dont il est spécialiste, qu’aux fondamentaux de la danse contemporaine.

En co-réalisation, avec L’Échangeur CDCN Festival KiDanse

Ce duo dansé met en lumière la genèse de notre relation au mouvement, à l’espace et au temps. Pourquoi la pulse d’une musique provoque en nous un déhanchement ? Pourquoi notre imaginaire et notre inconscient s’activent en percevant les nuances d’une musique ? Dans QUATRE (saisons), le chorégraphe Bruno Benne explore ce plaisir de la musique et du mouvement, et revisite une œuvre emblématique du répertoire en empruntant tant à la gestuelle de la danse baroque dont il est spécialiste, qu’aux fondamentaux de la danse contemporaine.

En co-réalisation, avec L’Échangeur CDCN Festival KiDanse .

PLACE DU FRIEGE Monneville 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

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English :

This duet sheds light on the origins of our relationship to movement, space, and time. Why does the beat of music make us want to sway? Why do our imagination and subconscious come alive when we perceive the nuances of music? In QUATRE (seasons), choreographer Bruno Benne explores this joy of music and movement, and reinterprets an iconic workfrom the repertoire, drawing both on the movements of Baroque dance—in which he specializes—and on the fundamentals of contemporary dance.

Co-produced with L’Échangeur CDCN Festival KiDanse

L’événement Quatre (saison) Monneville a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre