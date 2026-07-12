Quatre soirées estivales gourmandes au Tennis Club Pays Foyen Tennis Club Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
vendredi 17 juillet 2026 · Tennis Club Pays Foyen · Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Informations pratiques
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Quatre soirées estivales gourmandes au Tennis Club Pays Foyen
Tennis Club Pays Foyen 1 Allée Paul ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-29
Tennis Club Pays Foyen quatre soirées estivales gourmandes
Au cœur de l’été, le Tennis Club Pays Foyen propose une série de soirées culinaires ouvertes à tous.
La programmation s’articule autour de quatre repas thématiques, chacun mettant en avant une spécialité culinaire différente.
Le vendredi 17 juillet, le club ouvre la saison avec une soirée moules frites, une valeur sûre.
Le mardi 21 juillet, place à un menu plus terroir avec un rôti de bœuf à la braise, accompagné de pommes de terre sarladaises.
Le vendredi 24 juillet, le club propose une soirée basque (poulet basquaise), invitant les participants à se vêtir de rouge et de blanc.
Enfin, le mercredi 29 juillet, un repas de clôture autour de la paëlla viendra terminer ce cycle estival.
Chaque soirée débutera à 19 h.
Les réservations peuvent être effectuées directement au club, par SMS (06.89.73.74.04), par mail :tcfoyen@free.fr .
Tennis Club Pays Foyen 1 Allée Paul ducou Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 73 74 04 tcfoyen@free.fr
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English : Quatre soirées estivales gourmandes au Tennis Club Pays Foyen
L’événement Quatre soirées estivales gourmandes au Tennis Club Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-07-07 par OT du Pays Foyen
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