Quatuor Contrepoint « Ostinato », Villa Dutoit, Genève

Quatuor Contrepoint « Ostinato » Dimanche 31 mai, 18h30 Villa Dutoit

Entrée libre (chapeau à la sortie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T18:30:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T18:30:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00

Quatuor Contrepoint

Le quatuor Contrepoint est né de la Camerata éponyme créée en 2021 par Jérôme Gruffel. Loin de se limiter à un seul répertoire, il propose des programmes variés autant classiques qu’issus du folklore de diverses traditions.

Composé de Nathalie Saudan (vl.1 et 2), Jean-Baptiste Navarro (vl.1 et 2), Jérôme Gruffel (alto) et Lisa Cailleton (vlc), le quatuor poursuit ses explorations sonores au fil de ses coups de cœur.

Pour ce concert à la Villa Dutoit, une proposition de timbres et de destinations musicales : rejoindre Leipzig par la rivière Pleisse ou traverser l’Atlantique en direction de New York, enjamber la mer du Nord quelque part entre le Danemark et la Norvège, et peut-être atteindre l’Angleterre ou les portes de l’Italie, qui sait ? Laissez-vous embarquer…

Concert : dimanche 31 mai 2026 à 18h30

Entrée libre – chapeau à la sortie

Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 733 05 75 http://www.villadutoit.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-dutoit/

Evènement proposé par la Villa Dutoit (5, ch. Gilbert-Trolliet / 1209 Genève) le dimanche 31 mai 2026 à 18h30. Entrée libre, chapeau à la sortie

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