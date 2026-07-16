Quatuor LIGER – Quatuors à cordes classiques de Haydn et Beethoven, Chapelle du Martray, Nantes

Informations pratiques

Quatuor LIGER – Quatuors à cordes classiques de Haydn et Beethoven Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle du Martray Loire-Atlantique

Limité à 49 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fort de ses 30 ans d’existence, le quatuor Liger, basé à Nantes, a fait peau neuve ces dernières années avec l’arrivée de nouveaux membres autour du violoniste fondateur Patrick Févai, permettant la rencontre de quatre personnalités issues d’univers musicaux aussi éclectiques que complémentaires.

La volonté des Liger de transcender les frontières est au coeur de leur projet artistique.

S’ils continuent à faire résonner leurs accords le long de la Loire dans des salles de concert traditionnelles, les Liger investissent des lieux plus insolites à la recherche de nouveaux publics à qui ils aiment transmettre leur passion de la Musique.

Pour ce voyage viennois au coeur du 18ème siècle, le quatuor Liger fait le choix d’interpréter les oeuvres de ces grands compositeurs sur « instruments d’époque » avec des cordes en boyaux, et des archets de l’époque classique (1760-1800), pour se rapprocher d’une certaine authenticité dans l’interprétation musicale. La couleur des cordes en boyaux et la légèreté rebondissante des archets permettent une meilleure compréhension de l’écriture des oeuvres, un travail plus approfondi de l’articulation la plus juste voulue par les compositeurs, et une mise en lumière des contrastes rythmiques et musicaux de cette époque en pleine mutation.

Chapelle du Martray 4 rue du Trépied 44000Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 86 60 32 89 https://www.kraporoy.fr Le théâtre Krapo Roy a ouvert ses portes au 26 rue Léon Jamin en septembre 2017. Le plus petit théâtre de Nantes, c’est :

– Un scène tremplin qui permet aux jeunes compagnies de jouer un premier spectacle

– Un laboratoire pour les compagnies plus expérimentées qui viennent tester de nouveaux projets

– Un porte-voix pour la parole engagée

– Une fenêtre ouverte sur les pratiques amateurs

Et cette année, l’association s’est agrandie avec l’obtention de la Chapelle du Martray dans le cadre de l’appel à projet des “lieux à réinventer” ! Tramway L3 Jean Jaurès

Fort de ses 30 ans d’existence, le quatuor Liger, basé à Nantes, a fait peau neuve ces dernières années avec l’arrivée de nouveaux membres autour du violoniste fondateur Patrick Févai, permettant la …

©Quatuor Liger