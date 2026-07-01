Quatuor Onslow Salle polyvalente Dommartin

Informations pratiques

Dommartin

Quatuor Onslow

Salle polyvalente Le bourg Dommartin Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Quatuor Onslow Dommartin salle polyvalente; Etienne Espagne et Clara Jaszczyszyn, violons, Clément Batrel-Genin, alto et Guillaume Effler, violoncelle. .

Salle polyvalente Le bourg Dommartin 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté onslow.quartet@gmail.com

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English : Quatuor Onslow

L’événement Quatuor Onslow Dommartin a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs