AGENDA · Dommartin
Quatuor Onslow Salle polyvalente Dommartin
jeudi 23 juillet 2026 · Salle polyvalente · Dommartin
Informations pratiques
Dommartin
Quatuor Onslow
Salle polyvalente Le bourg Dommartin Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 20:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Quatuor Onslow Dommartin salle polyvalente; Etienne Espagne et Clara Jaszczyszyn, violons, Clément Batrel-Genin, alto et Guillaume Effler, violoncelle. .
Salle polyvalente Le bourg Dommartin 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté onslow.quartet@gmail.com
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English : Quatuor Onslow
L’événement Quatuor Onslow Dommartin a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs