Quatuor Quiroga Festival de Quatuors du Luberon rue de l’église Cabrières-d’Avignon

Cabrières-d’Avignon

Quatuor Quiroga Festival de Quatuors du Luberon

rue de l’église Église Saint-Vincent Cabrières-d’Avignon Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – 31 EUR

Tarif réduit

Adhérents AMLPA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Concert du Cuarteto Quiroga, quatuor espagnol de renommée internationale. Un programme entre classicisme et modernité autour d’Arriaga, le Mozart espagnol , et des œuvres de Kurtág, pour une soirée musicale d’une grande intensité.

.

rue de l’église Église Saint-Vincent Cabrières-d’Avignon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 34 42 25 quatuorsduluberon@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Cuarteto Quiroga, an internationally renowned Spanish quartet. A program combining classicism and modernity, featuring Arriaga, the Spanish Mozart , and works by Kurtág, for a musical evening of great intensity.

L’événement Quatuor Quiroga Festival de Quatuors du Luberon Cabrières-d’Avignon a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Luberon Monts de Vaucluse