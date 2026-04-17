Quatuor Quiroga Festival de Quatuors du Luberon rue de l’église Cabrières-d’Avignon
Quatuor Quiroga Festival de Quatuors du Luberon rue de l’église Cabrières-d’Avignon jeudi 20 août 2026.
Cabrières-d’Avignon
Quatuor Quiroga Festival de Quatuors du Luberon
rue de l’église Église Saint-Vincent Cabrières-d’Avignon Vaucluse
Tarif : 25 – 25 – 31 EUR
Tarif réduit
Adhérents AMLPA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 21:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Concert du Cuarteto Quiroga, quatuor espagnol de renommée internationale. Un programme entre classicisme et modernité autour d’Arriaga, le Mozart espagnol , et des œuvres de Kurtág, pour une soirée musicale d’une grande intensité.
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rue de l’église Église Saint-Vincent Cabrières-d’Avignon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 34 42 25 quatuorsduluberon@yahoo.fr
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English :
Concert by Cuarteto Quiroga, an internationally renowned Spanish quartet. A program combining classicism and modernity, featuring Arriaga, the Spanish Mozart , and works by Kurtág, for a musical evening of great intensity.
L’événement Quatuor Quiroga Festival de Quatuors du Luberon Cabrières-d’Avignon a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Luberon Monts de Vaucluse