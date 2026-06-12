Quatuor SlyMe Concert | Les Flâneries Musicales La Filature Bazancourt

Bazancourt

Quatuor SlyMe Concert | Les Flâneries Musicales

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Quatuor SlyMe, quatuor de trombones

Le Quatuor SlyMe est né en 2016, de la rencontre de quatre trombonistes, tous issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Jeunes, passionnés et complices, ces musiciens se sont regroupés autour d’une envie commune donner un souffle nouveau à une formation déjà bien connue le quatuor de trombones autour de programmes et de projets originaux et divertissants.

Récemment diplômés d’une licence de musique de chambre au C.N.S.M.D.P. en juin 2018, ces musiciens ont pu profiter de l’enseignement de prestigieux professeurs tels que Fabrice Millischer, Giles Millière ou encore Jens McManama. Ils ont également eu l’opportunité de se produire dans le cadre de festivals tel que l’Académie Epsival, le festival de l’Association des Trombonistes Français, ou encore le Festival Européen Jeunes Talents. En octobre 2019, ils ont été finalistes du 2e Concours International de Musique de Chambre Franz Cibulka à Graz en Autriche.

À travers des arrangements, des transcriptions mais également des pièces originales, le Quatuor SlyMe vous propose d’entendre les différentes palettes de couleurs et de caractères qu’offre cette formation. À travers la sensibilité et les goûts musicaux de ces 4 musiciens, vous découvrirez un répertoire moderne et authentique qui vous emmènera à la découverte de toute la richesse du trombone. .

La Filature 1 Rue de la Filature Bazancourt 51110 Marne Grand Est

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English : Quatuor SlyMe Concert | Les Flâneries Musicales

L’événement Quatuor SlyMe Concert | Les Flâneries Musicales Bazancourt a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès