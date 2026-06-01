Que faire à Paris cet été quand on aime le foot ?
Que faire à Paris cet été quand on aime le foot ? lundi 1 juin 2026.
Ces lieux inédits où jouer au football à Paris
Ces livres sur le foot à emprunter dans les bibliothèques parisiennes
Moi, Alessio, Romain et fan de foot parisien
Moi, Sandrine, Parisienne et ancienne internationale de football
On a testé la sensory room du stade Jean-Bouin (16e)
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Cet été, la capitale va vibrer au rythme du ballon rond ! Coupe du monde, foires aux maillots vintage, conférences, cours gratuits… Nous avons répertorié tous les événements en lien (de près ou de loin) avec le beautiful game. Ça joue !
Du lundi 01 juin 2026 au lundi 31 août 2026 :
gratuit sous condition
Certains événements sont susceptibles d’être payants et de nécessiter une réservation.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00
Date(s) :