Que faire à Paris cet été quand on aime le foot ? lundi 1 juin 2026.

Ces lieux inédits où jouer au football à Paris

Ces livres sur le foot à emprunter dans les bibliothèques parisiennes

Moi, Alessio, Romain et fan de foot parisien

Moi, Sandrine, Parisienne et ancienne internationale de football

On a testé la sensory room du stade Jean-Bouin (16e)

S’abonner à la newsletter sport

Cet été, la capitale va vibrer au rythme du ballon rond ! Coupe du monde, foires aux maillots vintage, conférences, cours gratuits… Nous avons répertorié tous les événements en lien (de près ou de loin) avec le beautiful game. Ça joue !

Du lundi 01 juin 2026 au lundi 31 août 2026 :

gratuit sous condition

Certains événements sont susceptibles d’être payants et de nécessiter une réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

