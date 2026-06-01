Que faire à Paris quand on aime le vélo
Que faire à Paris quand on aime le vélo lundi 1 juin 2026.
Notre guide
- On a suivi le recyclage des vélos avec la Cyclofficine de Paris
- On a testé un atelier d’autoréparation de vélo (quand on n’y connaît rien)
- On a testé l’apprentissage du vélo avec l’association DAVS
- Les aides financières pour inciter à des mobilités plus propres
- Le vrai – faux de la sécurité à vélo : faites le test
Nos parcours
- 6 balades pour cyclistes chevronnés
- 4 parcours nocturnes à faire en couple
- 3 balades sur les traces des peintres impressionnistes
- 4 boucles à vélo pour découvrir le Grand Paris autrement
- Balade à vélo : de Paris aux guinguettes de la Marne
- À la découverte des maisons d’artistes
- 3 itinéraires à faire en famille
- Et si on se faisait les rues les plus pentues à vélo ?
- 3 parcours pour les sportifs de la rive droite ici, et les sportifs de la rive gauche là !
- Des itinéraires au départ de Bercy
- À la découverte du matrimoine parisien
Le programme actualisé régulièrement à découvrir ci-dessous
À Paris, le vélo, c’est plus qu’un moyen de transport : c’est un art de vivre. Entre les files de voitures figées et les rames bondées, les cyclistes tracent leur ligne, le casque vissé sur la tête. La sonnette remplace le klaxon et la piste cyclable est devenue un véritable podium urbain. Vélo classique ou cargo, fixie ou électrique : chacun affiche son style. Dans une capitale où tout va vite, pédaler est paradoxalement la façon la plus libre de reprendre le contrôle du rythme… et pour ça, on vous donne même quelques idées !
Du lundi 01 juin 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T02:00:00+02:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :