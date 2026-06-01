Que faire à Paris quand on aime le vélo

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À Paris, le vélo, c’est plus qu’un moyen de transport : c’est un art de vivre. Entre les files de voitures figées et les rames bondées, les cyclistes tracent leur ligne, le casque vissé sur la tête. La sonnette remplace le klaxon et la piste cyclable est devenue un véritable podium urbain. Vélo classique ou cargo, fixie ou électrique : chacun affiche son style. Dans une capitale où tout va vite, pédaler est paradoxalement la façon la plus libre de reprendre le contrôle du rythme… et pour ça, on vous donne même quelques idées !

Du lundi 01 juin 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



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