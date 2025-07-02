Que faire des cons ? Compiègne
vendredi 6 mars 2026.
Que faire des cons ?
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Début : 2026-03-06 17:30:00
Auteur Sandra Colombo
Genre One Woman Show
Succès retour ! Coup de ❤️ Festival d’Avignon 2024 !
Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelle valeur compter…
Une seule reste comme un phare dans la nuit la connerie.
Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment s’assurer qu’on en n’est pas un soi-même ?
Après avoir arpenté le rayon développement personnel de la FNAC et lu des tonnes de bouquins pour apprendre à vivre mieux, à être quelqu’un de bien et à régler tous ses problèmes existentiels, Sandra Colombo s’est rendu compte qu’elle ne savait toujours pas quoi faire des cons.
Alors elle a cogité pour mettre au point une méthode imparable, qu’elle vous dévoilera dans ce troisième spectacle qui vous fera rire, mais pas que, réfléchir, mais pas que, et vous permettra d’avancer dans vos vies, mais pas que.
Un spectacle drôle, féministe et engagé, pour des oreilles averties de plus de 14 ans.
Deux choses sont infinies l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue . A. Einstein
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France
