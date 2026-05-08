Qué hès dimèrcs ? Un voyage imaginaire ! La Ciutat ! Place Récaborde Pau
Qué hès dimèrcs ? Un voyage imaginaire ! La Ciutat ! Place Récaborde Pau mercredi 13 mai 2026.
Pau
Qué hès dimèrcs ? Un voyage imaginaire !
La Ciutat ! Place Récaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:30:00
fin : 2026-05-13 17:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Un moment pour voyager à la mer et à la montagne à travers des lectures, un atelier créatif et la projection d’un film d’animation !
15h30 Atelier créatif
Venez participer à un atelier créatif pour faire un voyage imaginaire à la montagne et à la mer et découvrir quelques mots en occitan !
17h Projection et goûter
Découvrez une amitié insolite en regardant le film d’animation “La baleine et l’escargote” en occitan sous-titré français !
Un grand merci à Conta’m pour le film !
Atelier à partir de 5 ans, sur inscription. .
La Ciutat ! Place Récaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
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English : Qué hès dimèrcs ? Un voyage imaginaire !
L’événement Qué hès dimèrcs ? Un voyage imaginaire ! Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau
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