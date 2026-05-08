Qué hès dimèrcs ? Un voyage imaginaire ! La Ciutat ! Place Récaborde Pau

Pau

Qué hès dimèrcs ? Un voyage imaginaire !

La Ciutat ! Place Récaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:30:00

fin : 2026-05-13 17:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Un moment pour voyager à la mer et à la montagne à travers des lectures, un atelier créatif et la projection d’un film d’animation !

15h30 Atelier créatif

Venez participer à un atelier créatif pour faire un voyage imaginaire à la montagne et à la mer et découvrir quelques mots en occitan !

17h Projection et goûter

Découvrez une amitié insolite en regardant le film d’animation “La baleine et l’escargote” en occitan sous-titré français !

Un grand merci à Conta’m pour le film !

Atelier à partir de 5 ans, sur inscription. .

La Ciutat ! Place Récaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

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English : Qué hès dimèrcs ? Un voyage imaginaire !

L’événement Qué hès dimèrcs ? Un voyage imaginaire ! Pau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau