Les rencontres autour de la voix Pau

Les rencontres autour de la voix Pavillon des arts Pau 2026-05-09

Les rencontres autour de la voix Pau samedi 9 mai 2026.

Les rencontres autour de la voix

Pavillon des arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

  .

Pavillon des arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 53 30  rencontres.adlv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rencontres autour de la voix

L’événement Les rencontres autour de la voix Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau

Prochains événements à Pau