Les rencontres autour de la voix Pau
Les rencontres autour de la voix Pau samedi 9 mai 2026.
Les rencontres autour de la voix
Pavillon des arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
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Pavillon des arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 53 30 rencontres.adlv@gmail.com
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English : Les rencontres autour de la voix
L’événement Les rencontres autour de la voix Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau