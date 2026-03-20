Les rencontres autour de la voix

Pavillon des arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

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Pavillon des arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 53 30 rencontres.adlv@gmail.com

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English : Les rencontres autour de la voix

L’événement Les rencontres autour de la voix Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau