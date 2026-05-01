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Banc d’Essai Exposition Céramique rue de Gontaut Biron Pau

Banc d’Essai Exposition Céramique rue de Gontaut Biron Pau

Banc d’Essai Exposition Céramique rue de Gontaut Biron Pau mardi 26 mai 2026.

Lieu : rue de Gontaut Biron

Adresse : Chapelle de la Perseverance

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

Banc d’Essai Exposition Céramique

rue de Gontaut Biron Chapelle de la Perseverance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-26

17 exposants céramistes professionnels et amateurs vous font découvrir leur cheminement vers leur création. Ils viennent soumettre leurs œuvres terminées ou en cours de création à l’œil du public. Un autre nom de cette exposition pourrait être crash test .   .

rue de Gontaut Biron Chapelle de la Perseverance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   collectif1280@gmail.com

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English : Banc d’Essai Exposition Céramique

L’événement Banc d’Essai Exposition Céramique Pau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pau

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