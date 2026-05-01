Banc d’Essai Exposition Céramique rue de Gontaut Biron Pau
Banc d’Essai Exposition Céramique rue de Gontaut Biron Pau mardi 26 mai 2026.
Pau
Banc d’Essai Exposition Céramique
rue de Gontaut Biron Chapelle de la Perseverance Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-26
17 exposants céramistes professionnels et amateurs vous font découvrir leur cheminement vers leur création. Ils viennent soumettre leurs œuvres terminées ou en cours de création à l’œil du public. Un autre nom de cette exposition pourrait être crash test . .
rue de Gontaut Biron Chapelle de la Perseverance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectif1280@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Banc d’Essai Exposition Céramique
L’événement Banc d’Essai Exposition Céramique Pau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Connaissance du monde Les Pyrénées Pau 5 mai 2026
- La sobriété foncière des solutions concrètes pour nos territoires Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau 5 mai 2026
- Grand Hôtel Gassion Pau 5 mai 2026
- Exposition: La sobriété foncière Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau 5 mai 2026
- Couperin Les leçons de Ténèbre Temple Pau 6 mai 2026