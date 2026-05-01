Banc d’Essai Exposition Céramique rue de Gontaut Biron Pau

Pau

Banc d’Essai Exposition Céramique

rue de Gontaut Biron Chapelle de la Perseverance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-26

17 exposants céramistes professionnels et amateurs vous font découvrir leur cheminement vers leur création. Ils viennent soumettre leurs œuvres terminées ou en cours de création à l’œil du public. Un autre nom de cette exposition pourrait être crash test . .

rue de Gontaut Biron Chapelle de la Perseverance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectif1280@gmail.com

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English : Banc d’Essai Exposition Céramique

L’événement Banc d’Essai Exposition Céramique Pau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pau