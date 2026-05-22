Play-Offs Elan Béarnais Palais des Sports Pau

Pau

Play-Offs Elan Béarnais

Palais des Sports Bvd du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 19:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Après une phase retour exceptionnelle, l’Elan Béarnais, solide deuxième au classement, aborde cette fin de saison avec beaucoup d’ambition.

L’objectif est clair pour les Verts et Blancs ; remporter les Play-Offs et retrouver la Betclic ELITE !

Première étape, le quart de finale. Le match aller se déroulera le lundi 25 mai à 19h au Palais des Sports. .

Palais des Sports Bvd du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 01 22

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English : Play-Offs Elan Béarnais

L’événement Play-Offs Elan Béarnais Pau a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pau