Ville et nature. De la via Gluck à la friche urbaine Rue du Château Pau

Ville et nature. De la via Gluck à la friche urbaine

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Les processus de développement sans limites des dernières décennies ont conduit notre planète à une situation critique du point de vue environnemental. Les grandes zones urbaines jouent un rôle fondamental à cet égard, car elles constituent des systèmes à grande échelle qui dévorent les ressources et produisent des déchets et de la pollution.

Pour atténuer ces effets, les espaces verts des villes doivent ajouter une forte composante environnementale à leurs fonctions esthétiques et récréatives. Ces nouveaux écosystèmes urbains devraient intégrer la planification et la structuration de la ville, en incorporant les cycles existants dans la nature, ce qu’exige une collaboration efficace entre urbanistes et paysagistes.

Une conférence de Carlos Avila, Université de Saragosse .

