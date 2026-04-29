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Nuit européenne des musées Pau

Nuit européenne des musées Pau

Nuit européenne des musées Pau samedi 23 mai 2026.

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Nuit européenne des musées

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 23 mai 2026. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.   .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Nuit européenne des musées Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau

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