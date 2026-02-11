Sortie nature en famille Sol, le monde invisible MJC Berlioz Pau
Sortie nature en famille Sol, le monde invisible MJC Berlioz Pau samedi 23 mai 2026.
Sortie nature en famille Sol, le monde invisible
MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la fête “Un Printemps vivant !”, nous vous proposons une balade familiale à la découverte du sol vivant. De la taupe aux petites bêtes du compost, nous partirons à la découverte de cette vie souterraine méconnue..
Spécial famille. A partir de 5 ans (enfants accompagnés). .
MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine commun.vivant@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature en famille Sol, le monde invisible
L’événement Sortie nature en famille Sol, le monde invisible Pau a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Pau