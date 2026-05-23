BANC D’ESSAI Exposition céramique Rue de Gontaut Biron Pau

Pau

BANC D’ESSAI Exposition céramique

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Exposition rassemblant 17 céramistes professionnels ou amateurs.

Vous y retrouverez des œuvres en cours de réflexion, en création, terminées…

Des créations céramiques mises sous les feux des projections, sous l’œil aiguisé du public leurs parcours de créations, les processus de fabrications, les casses et les fissures, les réussites, les essais…

Les artistes seront tous présents le mardi pour le vernissage et prendront le temps de vous guidre à travers leur chemin de réflexion. .

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectif1280@gmail.com

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English : BANC D’ESSAI Exposition céramique

L’événement BANC D’ESSAI Exposition céramique Pau a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pau