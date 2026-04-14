Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Musique et danses et de la Renaissance au temps d’Henri IV, Musée national et domaine du château de Pau, Pau

Musique et danses et de la Renaissance au temps d’Henri IV, Musée national et domaine du château de Pau, Pau

Musique et danses et de la Renaissance au temps d’Henri IV, Musée national et domaine du château de Pau, Pau samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée national et domaine du château de Pau

Adresse : Rue du Château, 64000 Pau, France

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Musique et danses et de la Renaissance au temps d’Henri IV Samedi 23 mai, 19h00 Musée national et domaine du château de Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Comme au temps des Rois de Navarre, danseurs et danseuses en costume renaissance du groupe des Passe-pieds investiront le palais pour votre plaisir !

Musée national et domaine du château de Pau Rue du Château, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559823800 https://chateau-pau.fr Importantes collections de tapisseries de Bruxelles, des ateliers parisiens, et des Gobelins envoyées par Napoléon III à partir du garde-meuble royal.
Comme au temps des Rois de Navarre, danseurs et danseuses en costume renaissance du groupe des Passe-pieds investiront le palais pour votre plaisir !

©passepieds

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)