Dialogue avec les métiers d’arts, Musée des beaux-arts, Pau

Dialogue avec les métiers d’arts Samedi 23 mai, 18h00 Musée des beaux-arts Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la prochaine nuit des musées qui aura lieu le samedi 23 mai, le musée des beaux-arts s’associe au Lycée des métiers d’art de Coarraze pour proposer au public une expérience inédite placée sous le signé des savoirs faire et de la création.

Les œuvres de la collection du musée dialogueront avec les métiers d’art traditionnels : ébénistes, ornemanistes, tapissiers, sculpteurs sur bois offrant une lecture sensible du patrimoine artistique.

Au fil de la soirée, les élèves et enseignants investissent les salles du musée pour présenter leurs réalisations, outils, techniques, partager leurs gestes et révéler les coulisses de la création.

Accessible à tous, cet évènement se veut à la fois pédagogique et convivial.

Musée des beaux-arts 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33559273302 https://musee.pau.fr/fr 266 tableaux et les 42 sculptures exposées. Plusieurs points forts sont à noter dans cette collection : la seconde moitié du XIXe siècle, l’entre deux guerres, la figuration des années 1960-1970 Entrée libre et gratuite

À l’occasion de la prochaine nuit des musées qui aura lieu le samedi 23 mai, le musée des beaux-arts s’associe au Lycée des métiers d’art de Coarraze pour proposer au public une expérience inédite le…

©musée des beaux-arts