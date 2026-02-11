IN THE HEIGTS ZENITH DE PAU Pau

IN THE HEIGTS

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

2026-05-13

In The Heights Le premier opus de Lin-Manuel Miranda dans une version inédite, pour la première fois en France… et c'est à Pau ! Ce n'est pas juste une comédie musicale. C'est un défi et un exploit que s'apprêtent à relever les lycéens des sections Musique des lycées Jules Supervielle d'Oloron-Ste-Marie et Louis Barthou de Pau. In The Heights, oeuvre magistrale de Lin-Manuel Miranda, sera interprétée pour la première fois au Zénith de Pau dans une version trilingue (français, anglais, espagnol), véritable tour de force musical et humain. In The Heights est une oeuvre complexe, pleine d'émotion et de rythme. Ces jeunes artistes devront affronter des arrangements musicaux sophistiqués, des chorégraphies endiablées et les thématiques du spectacle, qui abordent les réalités de la vie dans un quartier populaire de New York. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

