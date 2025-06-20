Théâtre à Pau Scènes de la vie conjugale Salle du Foirail Pau

Théâtre à Pau Scènes de la vie conjugale

Salle du Foirail Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Durée estimée 1h45

Marianne et Johan sont mariés depuis dix ans. Une journaliste cherche, en les interviewant, à percer le secret de leur bonheur rayonnant. Les réponses des deux conjoints semblent indiquer qu’une sourde insatisfaction les mine néanmoins. Dans la soirée, le couple assiste à une violente dispute entre Peter et Katarina, des amis. Plus tard, Marianne se laisse troubler par le récit de madame Jacobi, qui lui confesse son intention de divorcer après vingt ans de mariage, et ne peut s’empêcher de mettre son désarroi en relation avec les mystérieux coups de fil que reçoit son mari. Une soirée au théâtre se termine par une première dispute… .

Salle du Foirail Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

