Anatomie d’une illusion Passage Carnot Pau
Anatomie d’une illusion Passage Carnot Pau lundi 25 mai 2026.
Pau
Anatomie d’une illusion
Passage Carnot 16 bis rue carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Exposition surréaliste et symbolique Anatomie d’une Illusion
À travers Anatomie d’une illusion, Magdalena Banasiak et Stéphane Benito explorent les frontières fragiles entre réalité et perception, entre visible et invisible.
La réalité stable se révèle mouvante, ce que nous croyons comprendre se dérobe.
Ensemble, leurs univers se rencontrent dans une même tension
Illusion de l’identité, du réel, du constant. .
Passage Carnot 16 bis rue carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 41 41 87 stephane1011@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Anatomie d’une illusion
L’événement Anatomie d’une illusion Pau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Connaissance du monde Les Pyrénées Pau 5 mai 2026
- La sobriété foncière des solutions concrètes pour nos territoires Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau 5 mai 2026
- Grand Hôtel Gassion Pau 5 mai 2026
- Exposition: La sobriété foncière Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau 5 mai 2026
- Écocène Café Climat: Réduire nos déchets, c’est possible ! La Forge Moderne Pau 5 mai 2026