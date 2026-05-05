Anatomie d’une illusion Passage Carnot Pau

Pau

Anatomie d’une illusion

Passage Carnot 16 bis rue carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Exposition surréaliste et symbolique Anatomie d’une Illusion

À travers Anatomie d’une illusion, Magdalena Banasiak et Stéphane Benito explorent les frontières fragiles entre réalité et perception, entre visible et invisible.

La réalité stable se révèle mouvante, ce que nous croyons comprendre se dérobe.

Ensemble, leurs univers se rencontrent dans une même tension

Illusion de l’identité, du réel, du constant. .

Passage Carnot 16 bis rue carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 41 41 87 stephane1011@gmail.com

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English : Anatomie d’une illusion

L’événement Anatomie d’une illusion Pau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Pau