Atelier parent/enfant Osez l’osier Espace rencontre du Foirail Pau
Atelier parent/enfant Osez l’osier Espace rencontre du Foirail Pau mercredi 13 mai 2026.
Pau
Atelier parent/enfant Osez l’osier
Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Osez l’osier
Initiez-vous à l’art de la vannerie aux côtés de l’artiste Olivier Layus. Découvrez les gestes ancestraux de vannerie et créez votre propre sculpture végétale en
osier. Un moment de création partagé, hors du temps, dont vous repartirez avec des idées plein la tête et des mains prêtes à explorer la vannerie sauvage !
En binôme parent/enfant à partir de 7 ans
Inscription obligatoire .
Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com
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English : Atelier parent/enfant Osez l’osier
L’événement Atelier parent/enfant Osez l’osier Pau a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau
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