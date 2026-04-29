Atelier parent/enfant Osez l’osier Espace rencontre du Foirail Pau

Pau

Atelier parent/enfant Osez l’osier

Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Osez l’osier

Initiez-vous à l’art de la vannerie aux côtés de l’artiste Olivier Layus. Découvrez les gestes ancestraux de vannerie et créez votre propre sculpture végétale en

osier. Un moment de création partagé, hors du temps, dont vous repartirez avec des idées plein la tête et des mains prêtes à explorer la vannerie sauvage !

En binôme parent/enfant à partir de 7 ans

Inscription obligatoire .

Espace rencontre du Foirail 45 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com

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English : Atelier parent/enfant Osez l’osier

L’événement Atelier parent/enfant Osez l’osier Pau a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Pau