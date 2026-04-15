Visite des appartements royaux, Musée national et domaine du château de Pau, Pau
Visite des appartements royaux, Musée national et domaine du château de Pau, Pau samedi 23 mai 2026.
Visite des appartements royaux Samedi 23 mai, 19h00 Musée national et domaine du château de Pau Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Visitez à votre rythme les appartements somptueux du château de Pau : salle aux Cent couverts, salons, appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, petits cabinets de peinture… L’occasion aussi pour revoir la fameuse carapace de tortue, berceau du bon roi Henri IV !
Un accent particulier sera mis sur les restaurations effectuées dernièrement sur les collections (tapisseries, porcelaine…) pour découvrir les dessous de la conservation des objets d’art.
Musée national et domaine du château de Pau Rue du Château, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559823800 https://chateau-pau.fr Importantes collections de tapisseries de Bruxelles, des ateliers parisiens, et des Gobelins envoyées par Napoléon III à partir du garde-meuble royal.
Visitez à votre rythme les appartements somptueux du château de Pau : salle aux Cent couverts, salons, appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, petits cabinets de peinture… L’occasion aussi la…
©ChâteaudePau
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