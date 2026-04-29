Nuit européenne des musées au Musée des Beaux-Arts Rue Mathieu Lalanne Pau

Pau

Nuit européenne des musées au Musée des Beaux-Arts

Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au Musée des beaux-arts de Pau de 19h à 23h Dialogue avec les Métiers d’arts

Le musée des beaux-arts s’associe au Lycée des métiers d’art de Coarraze pour proposer au public une expérience inédite placée sous le signe des savoirs faire et de la création.

Les oeuvres de la collection du musée dialogueront avec les métiers d’art traditionnels ébénistes, ornemanistes, tapissiers, sculpteurs sur bois offrant une lecture sensible du patrimoine artistique.

Au fil de la soirée, les élèves et enseignants investiront les salles du musée pour présenter leurs réalisations, leurs outils, leurs techniques, partager leurs gestes et révéler les coulisses de la création.

Accessible à tous, cet évènement se veut à la fois pédagogique et convivial. .

Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Nuit européenne des musées au Musée des Beaux-Arts Pau a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Pau