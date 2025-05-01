Que la vie en vaut la peine – Théâtre La Flèche

Informations pratiques

Au bord du renoncement, quelque chose résiste. Un mot, un souvenir, un vertige. Dans un monde qui vacille, pourquoi continuer ? Entre humour noir et éclats de vie, une voix cherche, trébuche et laisse surgir une question : qu’est-ce qui, malgré tout, nous tient encore en vie ?

Seul en scène. Tout devait s’arrêter. Tout commence.

Du mercredi 07 octobre 2026 au mercredi 09 décembre 2026 :

mercredi

de 19h00 à 20h00

payant

De 15 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-12-09T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T20:00:00+02:00;2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T20:00:00+02:00;2026-10-21T19:00:00+02:00_2026-10-21T20:00:00+02:00;2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T20:00:00+02:00;2026-11-04T19:00:00+02:00_2026-11-04T20:00:00+02:00;2026-11-11T19:00:00+02:00_2026-11-11T20:00:00+02:00;2026-11-18T19:00:00+02:00_2026-11-18T20:00:00+02:00;2026-11-25T19:00:00+02:00_2026-11-25T20:00:00+02:00;2026-12-02T19:00:00+02:00_2026-12-02T20:00:00+02:00;2026-12-09T19:00:00+02:00_2026-12-09T20:00:00+02:00



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