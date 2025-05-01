Que la vie en vaut la peine – Théâtre La Flèche
mercredi 7 octobre 2026
Informations pratiques
Au bord du renoncement, quelque chose résiste. Un mot, un souvenir, un vertige. Dans un monde qui vacille, pourquoi continuer ? Entre humour noir et éclats de vie, une voix cherche, trébuche et laisse surgir une question : qu’est-ce qui, malgré tout, nous tient encore en vie ?
Seul en scène. Tout devait s’arrêter. Tout commence.
Du mercredi 07 octobre 2026 au mercredi 09 décembre 2026 :
mercredi
de 19h00 à 20h00
payant
De 15 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-12-09T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T20:00:00+02:00;2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T20:00:00+02:00;2026-10-21T19:00:00+02:00_2026-10-21T20:00:00+02:00;2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T20:00:00+02:00;2026-11-04T19:00:00+02:00_2026-11-04T20:00:00+02:00;2026-11-11T19:00:00+02:00_2026-11-11T20:00:00+02:00;2026-11-18T19:00:00+02:00_2026-11-18T20:00:00+02:00;2026-11-25T19:00:00+02:00_2026-11-25T20:00:00+02:00;2026-12-02T19:00:00+02:00_2026-12-02T20:00:00+02:00;2026-12-09T19:00:00+02:00_2026-12-09T20:00:00+02:00
https://theatrelafleche.fr/la-saison/que-la-vie-en-vaut-la-peine/