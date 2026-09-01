Que le silence se brise Ciran
vendredi 18 septembre 2026 · Ciran
Informations pratiques
Ciran
Que le silence se brise
Ciran Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Que le silence se brise est une performance de lecture mêlant poésie, textes et témoignages autour des violences faites aux femmes. À travers une mise en voix sensible et engagée, elle donne corps à des récits souvent tus, invitant le public à écouter, ressentir et réfléchir.
.
Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 84 61 61 64 claireshaktiart@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let the Silence Be Broken is a reading performance that blends poetry, prose, and personal accounts addressing violence against women. Through a sensitive and passionate vocal performance, it brings to life stories that are often silenced, inviting the audience to listen, feel, and reflect.
L’événement Que le silence se brise Ciran a été mis à jour le 2026-08-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Ciran (Indre-et-Loire)
- Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes Ciran 2 octobre 2026