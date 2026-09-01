Informations pratiques

Ciran

Que le silence se brise

Ciran Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Que le silence se brise est une performance de lecture mêlant poésie, textes et témoignages autour des violences faites aux femmes. À travers une mise en voix sensible et engagée, elle donne corps à des récits souvent tus, invitant le public à écouter, ressentir et réfléchir.

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Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 84 61 61 64 claireshaktiart@gmail.com

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English :

Let the Silence Be Broken is a reading performance that blends poetry, prose, and personal accounts addressing violence against women. Through a sensitive and passionate vocal performance, it brings to life stories that are often silenced, inviting the audience to listen, feel, and reflect.

L’événement Que le silence se brise Ciran a été mis à jour le 2026-08-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire