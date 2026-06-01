Que se passe-t-il à l’intérieur d’un musée dans les œuvres ?, Museu Nacional de Arqueologia, Lisbonne

Que se passe-t-il à l’intérieur d’un musée dans les œuvres ? Vendredi 12 juin, 10h30 Museu Nacional de Arqueologia Lisbonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T11:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T11:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:30:00+02:00

Que se passe-t-il à l’intérieur d’un musée dans les œuvres ?

Visite guidée

António Carvalho, directeur du MNA, invite à redécouvrir le Musée national d’archéologie dans l’atmosphère unique de la rénovation. Marco Costa, conservateur restaurateur, participe à la présentation des travaux de nettoyage et de conservation des façades, interprétant les différences entre les marques du temps et les dommages causés par la pollution et l’infestation par des espèces végétales ; et Miguel Almeida, archéologue et directeur scientifique des fouilles qui accompagnent l’œuvre, pour révéler beaucoup de secrets qui ont été mis au jour.

Museu Nacional de Arqueologia Praça do Império Lisbonne São Francisco Xavier Lisbonne 213620000 https://mna.arqueologianarua.pt/

JEA

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